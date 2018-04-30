Британский замминистра прокомментировал позицию палаты лордов по Brexit

ЛОНДОН, 30 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Решение палаты лордов, проголосовавшей за расширение полномочий парламента Великобритании в вопросах Brexit, ослабит позиции Лондона на переговорах с Брюсселем, заявил замглавы министерства по вопросам Brexit Мартин Калланан.
"Мы огорчены тем, что палата лордов проголосовала за эту поправку, несмотря на предоставленные нами гарантии. Эта поправка только ослабит позицию Британии на переговорах с ЕС, так как даст парламенту беспрецедентные полномочия давать инструкции правительству относительного того, что делать на переговорах, включая попытки сохранить Британию в составе ЕС на неопределенное время", — говорится в предоставленном РИА Новости письменном комментарии Калланана.
При этом замминистра признал необходимость обсуждения в парламенте содержания соглашения о выходе из ЕС.
Это уже пятое за последние недели "поражение" кабинета Мэй после внесения законопроекта в парламент — палата лордов уже приняла поправки, налагающие ограничения на планы правительства осуществить "жесткий" Brexit. Ранее палата лордов приняла поправку, позволяющую сохранить действие Хартии Европейского союза об основных правах в британском законодательстве после Brexit, поправку, предусматривающую сохранение членства Великобритании в подобии таможенного союза с ЕС, а также поправку, ограничивающую министров в праве определять, какие именно законы ЕС могут быть пересмотрены судом после выхода из Евросоюза. Отказано правительству было и в спецполномочиях по внесению изменений в законодательство после Brexit.
Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.