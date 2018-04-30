Могерини осудила нападения в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила в понедельник соболезнования в связи с жертвами взрывов и нападений в Афганистане, назвав произошедшее вопиющим пренебрежением к международному гуманитарному праву.
Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 29, более 40 человек получили ранения. В результате одного из взрывов погибли семь журналистов и операторов. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
Кроме того, в результате теракта в провинции Кандагар на юге страны погибли 11 учащихся медресе.
По ее словам, афганцы "продолжают страдать от вопиющего пренебрежения к международному гуманитарному праву: гражданские лица и, прежде всего, дети никогда не должны становиться мишенью".
*Террористическая организация, запрещенная в России..