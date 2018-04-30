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США заявили о готовности работать с новым правительством Армении

18:5530.04.2018
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© Sputnik / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол ПашинянКандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян
© Sputnik / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 30 апр — РИА Новости. США готовы работать с новым правительством Армении, заявил помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Уэс Митчелл в телефонной беседе с лидером протестов Николом Пашиняном, сообщили в пресс-службе возглавляемой оппозиционером партии "Гражданский договор".

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян во время митинга в Ереване. 30 апреля 2018
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Единственным кандидатом на пост премьера Армении стал Пашинян

"Правительство США готово тесно взаимодействовать с новым правительством Армении с целью укрепления армяно-американских отношений, насчитывающих историю многих десятилетий", — цитирует пресс-служба слова Митчелла.

Он выразил надежду, что в ходе акций протеста силы безопасности и демонстранты и в дальнейшем воздержаться от насилия, отметили в пресс-службе партии.

Ранее Пашинян сообщил на своей странице в Facebook, что обсудил с Митчеллом сложившуюся в Армении ситуацию и пути решения проблем.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Лидер оппозиционного движения Мой шаг Никол Пашинян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Лидер протестов обсудил ситуацию в Армении с помощником госсекретаря США
Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — девять, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — семь.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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