Госдеп сообщил о доставке Javelin на Украину

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены на Украину, сказал в понедельник РИА Новости официальный представитель Госдепартамента.

"Мы их доставили", — сказал РИА Новости представитель Госдепа, воздержавшись от других комментариев.

Американские власти в 2017 году одобрили поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась от поставок. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.