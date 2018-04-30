Пакистан заверил США, что со "сдавшим" бен Ладена врачом обращаются гуманно

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США знают о переводе в другую тюрьму врача Шакила Африди, помогавшего США в операции по уничтожению террориста Усамы бен Ладена, сообщил РИА Новости в понедельник представитель госдепартамента на фоне сообщений о готовившемся побеге Африди.

"Мы знаем о сообщениях, что доктор Африди был переведен в другую тюрьму. Относительно причин перевода просим обратиться к правительству Пакистана. Мы ожидаем, что правительство Пакистана предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности доктора Африди", — сказал представитель госдепа.

"Мы считаем, что доктор Африди был помещен в тюрьму несправедливо и ясно сообщили нашу позицию по делу доктора Африди Пакистану, как публично, так и частным образом. Мы продолжаем поднимать этот вопрос на самом высоком уровне во время обсуждений с пакистанским руководством", — заявил представитель госдепа.

"Пакистан заверил нас, что с доктором Африди обращаются гуманно, и что он здоров", — заключил он.

ЦРУ готовило побег из пакистанской тюрьмы врача Шакила Африди, который помог США уничтожить террориста Усаму бен Ладена и освободить которого обещал Дональд Трамп, но американской операции помешала пакистанская разведка, сообщили РИА Новости два не зависимых друг от друга источника, знакомых с ситуацией.

В минувшую пятницу один из источников сообщил РИА Новости, что Африди перевели из тюрьмы в Пешаваре в другое место заключения из-за готовившегося в декабре 2017 года побега, позже в тот же день представитель пешаварской тюрьмы и брат Африди подтвердили агентству Франс пресс информацию о его переводе.