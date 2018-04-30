РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Порошенко объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2018 (349)
17:2930.04.2018
(обновлено: 18:05 30.04.2018)
0954848
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о смене формата операции в Донбассе. 30 апреля 2018Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о смене формата операции в Донбассе. 30 апреля 2018
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины.

Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) на передовой в окрестностях Дебальцево Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в фотобанк
Силовая операция на востоке Украины

Изменив формат военной операции на востоке Украины, Киев легализовал использование вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе в мирное время. При этом руководство подразделениями силовиков, задействованными в Донбассе, отныне переходит от Службы безопасности Украины (СБУ) к украинским военным.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что перелома ситуации в регионе после смены формата операции ожидать не стоит. По мнению политологов, для установления мира в регионе необходимо ввести миротворческую миссию ООН. При этом эксперты отмечают усиление роли президента в управлении конфликтом после смены формата операции.

Президентское решение

Смена формата операции ранее анонсировалась Порошенко на 30 апреля, до этого шла необходимая подготовительная работа. В понедельник, как и ожидалось, глава государства объявил о подписании соответствующего указа.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о смене формата операции в Донбассе. 30 апреля 2018
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Порошенко объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе

"Сегодня, 30 апреля, формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Руководству силами и средствами Вооруженных сил Украины полагаться на командующего Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года", — написал Порошенко в фейсбуке.

На видео, опубликованном в понедельник на странице Порошенко, видно, что он подписал указ о завершении режима "антитеррористической операции" в Донбассе. Также он подписал указ о начале операции Объединенных сил Украины с 14:00 мск 30 апреля 2018 года.

Порошенко также заявил, что режим антитеррористической операции могут ввести в любой момент, когда возникает антитеррористическая угроза на освобожденных территориях.

Смена формата

Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов 14 апреля 2014 года издал указ о начале АТО на востоке Украины. Это решение стало ответом на образование в Донбассе самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, которые Киев объявил террористическими организациями.

Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
Политолог прокомментировал смену формата операции ВСУ в Донбассе

При этом управление операцией было возложено на СБУ, в чьи полномочия, по украинским законам, входит борьба с терроризмом. Однако помимо спецслужб с самого начала в операции были задействованы нацгвардия и регулярная армия.

Позже киевские власти возложили ответственность за события в Донбассе на Россию. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не причастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В течение 2014-2017 годов на Украине в публичной плоскости неоднократно обсуждался вопрос о введении военного положения в Донбассе, при котором ведущая роль в операции перешла бы к армии. Однако власть так и не шла на этот шаг.

Власти заверяли, что объявление военного положения только усложнит жизнь Украине.

Сначала руководство страны объяснило свою позицию тем, что введение военного положения сделало бы невозможным проведение внеочередных выборов президента и Верховной рады Украины в 2014 году. Позже назывались доводы, что такое решение лишило бы Киев финансовой поддержки МВФ, крайне необходимой в условиях острого финансово-экономического кризиса, а также сделало бы невозможным проведение реформ в стране.

Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
"Им нужны только рабы". Почему Киев не хочет воссоединения с Донбассом

Порошенко в конце 2017 года предложил альтернативный механизм применения армии на востоке Украины без объявления военного положения, внеся на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект о реинтеграции Донбасса, который был принят в начале этого года.

Законопроект, с одной стороны, предоставляет президенту Украины право в мирное время использовать армию в Донбассе для "реализации мер по обеспечению суверенитета страны", а с другой стороны — называет Россию "страной-агрессором", так как Киев считает, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе, а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".

Таким образом, Киев узаконил применение вооруженных сил на востоке без объявления войны.

Новый руководитель

Начиная с 2014 года по сегодняшний день руководство военной операцией украинских силовиков в Донбассе находилось в руках оперативного штаба, возглавляемого руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Начиная с 2015 года по сегодняшний день эту должность занимает генерал-полковник Виталий Маликов, первый заместитель главы СБУ.

Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший командир ВСУ рассказал о плачевном состоянии украинской армии

Согласно новым правилам, руководство операцией переходит в руки объединенного оперативного штаба, который возглавляет командующий Объединенных сил. Порошенко 16 марта назначил на эту должность заместителя начальника генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Наев будет управлять не только подразделениями Вооруженных сил Украины в Донбассе, но и подразделениями СБУ, полиции, нацгвардии и пограничников.

Объявляя о назначении командующего Объединенных сил, Порошенко отметил, что операция, которую Киев проводит в Донбассе с весны 2014 года с целью стабилизации ситуации в регионе, выполнила свои задачи. "Безусловно, антитеррористическая операция отыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии. Более того, в формате антитеррористической операции было освобождено более двух третьих оккупированного Донбасса", — сказал президент.

Он заявил, что поставил перед новым командующим задачу укрепить вооруженные силы настолько, "чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить оккупированные территории".

Наступление не планируется

По словам главы украинского генштаба Виктора Муженко, сменой формата операции в Донбассе власть признает, что операция на востоке Украины "вышла за антитеррористические рамки". По его словам, переход к операции Объединенных сил в первую очередь означает централизацию управления, что позволит украинским военным более оперативно реагировать на вызовы, которые будут возникать.

Местные жители спасаются от пожара, возникшего в результате авиационного удара вооруженных сил Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Турчинов не исключил точечных военных операций в Донбассе

В то же время в Минобороны Украины отрицают обвинения самопровозглашенных республик, что после смены формата операции Киев собирается начать масштабное наступление в Донбассе. "Противник продолжает запугивать местное население недостоверной информацией о проведении силами антитеррористической операции с 30 апреля этого года широкомасштабных наступательных действий и о деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп", — заявил ранее официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Порошенко перед этим также заявил, что украинские силы должны быть достаточно подготовленными, чтобы "освободить Донбасс", однако после смены формата операции приоритетным по-прежнему остается политико-дипломатический путь разрешения конфликта.

Кроме этого, в Минобороны Украины заявили, что не планируют на первом этапе операции Объединенных сил наращивать численность украинских силовиков, однако в будущем она может меняться в зависимости от обстановки.

Перелома ситуации не будет

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что формальное завершение антитеррористической операции и смена формата на практике будет означать передел полномочий среди силовиков.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
"Правда за нами": Порошенко пообещал украинцам победу в войне в Донбассе

"Это решение может очень серьезно поменять ситуацию в регионе. Изменится структура управления конфликтом. На практике это будет означать серьезный передел полномочий среди силовиков в зоне конфликта. В частности, возможно серьезное переформатирование легальных и нелегальных экономических и социальных потоков", — сказал Бортник РИА Новости.

По его словам, среди прочего могут изменить порядок пересечения линии разграничения для граждан. Эксперт также считает, что изменение формата операции может привести к "переделу" контрабандного бизнеса, который, по его словам, расцвел за годы конфликта вдоль линии разграничения.

Бортник также полагает, что после смены формата операции ситуация в Донбассе станет менее публичной. По его мнению, после смены формата операции управление конфликтом перейдет в "прямое ручное управление президента". При этом Бортник сказал, что пока сложно прогнозировать, скажется ли смена формата на обострении ситуации или на установлении мира. "Но на первом этапе после смены формата ожидать явных изменений не стоит", — добавил он.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев убежден, что никакого перелома ситуации в Донбассе ожидать не стоит.

Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
В ДНР назвали смену формата операции в Донбассе военным решением конфликта

"Кардинально ситуацию может изменить разве что ввод миротворцев и разъединение сторон, чтобы дистанция между противодействующими сторонами была километров двадцать. А так, по сути, ничего не поменяется. То есть ни мира, ни войны <…> Смена названия привязана к избирательной кампании. Президент обещал завершить антитеррористическую операцию, он ее завершит", — заявил Золотарев РИА Новости.

Украинский политолог Евгений Лесик также убежден, что смена формата операции не окажет никакого влияния конфликт.

"Вероятнее всего, конфликт продолжит тлеть. Периодически будет эскалация, периодически будут договариваться о перемирии. Ситуацию могут переломить только миротворцы ООН", — заявил Лесик.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена