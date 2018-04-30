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В мире

ЦРУ готовило побег из тюрьмы сдавшего бен Ладена врача, сообщили источники

17:0930.04.2018
(обновлено: 17:54 30.04.2018)
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© AFP 2018 / Saul LoebШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фотоШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb

НЬЮ-ЙОРК, 30 апр — РИА Новости. ЦРУ готовило побег из пакистанской тюрьмы врача Шакила Африди, который помог США уничтожить террориста Усаму бен Ладена. Об этом РИА Новости сообщили два независимых друг от друга источника, знакомые с ситуацией.

Портрет Усама бен Ладена. Архивное фото
© AFP 2018 / Dewira
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Американское ведомство планировало вытащить доктора из пешаварской тюрьмы и попыталось организовать побег, рассказал собеседник агентства. "Его сорвала ISI (Управление межведомственной разведки Пакистана. — Прим. ред.). Сдал сведения об этом информатор из местных, который одновременно работал и на ЦРУ и знал об этом плане. ISI стало известно, что интересовались и планом самой тюрьмы", — заявил спикер, не пожелавший назвать своего имени.

Эту информацию подтвердил РИА Новости и второй анонимный источник.

В минувшую пятницу сообщалось, что Африди перевели из тюрьмы в Пешаваре в другое место заключения из-за готовившегося в декабре 2017 года побега. Позже в тот же день представитель пешаварской тюрьмы и брат Африди подтвердили эту информацию журналистам Франс Пресс.

Не первая попытка

По словам одного из источников, США уже обращались к Пакистану с просьбой о выдаче Африди. Спецслужбы защищают своих информаторов, которые оказались раскрытыми, чтобы сохранить доверие среди других секретных агентов, уточнил собеседник агентства. "Из-за этого ЦРУ на правительственном уровне неоднократно просило о (выдаче. — Прим. ред.) Африди. Это было одним из главных в списке требований к Пакистану и президента Трампа", — пояснил он.

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
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Источник также предположил, что ситуация вокруг Африди остается одним из главных раздражителей в американо-пакистанских отношениях.

Пакистан не выдает Африди из-за позиции военных, которые считают, что это нарушит суверенитет страны, подорвет правовую систему и подстегнет разведывательную активность США.

"Пакистан даже отказался обменять его на Аафию Сиддики", — добавил собеседник агентства.

Сиддики — пакистанская ученая, приговоренная в США к 86 годам тюрьмы за нападение на сотрудников ФБР и американских военных.

Шакил Африди

Вскоре после ликвидации бен Ладена в мае 2011 года американские СМИ писали, что во многом ее успеху способствовал Африди. Сообщалось, что врач по заданию ЦРУ проник в дом, где предположительно жил глава "Аль-Каиды"*, и под выдуманным предлогом получил образцы ДНК членов семьи террориста.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Тогдашние глава Пентагона Леон Панетта и госсекретарь Хиллари Клинтон открыто признавали заслугу Африди в ликвидации бен Ладена. Операция США, проведенная без ведома властей Пакистана на его территории, вызвала резкую критику со стороны Исламабада и серьезно обострила двусторонние отношения.

Африди задержали в конце мая 2011 года. Через год его приговорили к 33 годам тюрьмы, позже срок сократили до 23 лет. США пытались добиться освобождения Африди, а Трамп в ходе своей избирательной кампании в апреле 2016 года заявлял, что добьется этого "за две минуты". Однако Африди по сей день остается в заключении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Михаил Гриц
«В минувшую сообщалось, что »

Когда?
17:38
30.04.2018
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Cicicipi
Саудитам выдайте, не шибко только за дорого. Очень интересный будет шухер в том датском королевстве. В прочим можно и Ирану.
17:37
30.04.2018
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Игорь Петров
А т.к. у Пакистана есть ядрёная бомба - ссыкотно давить :)
17:34
30.04.2018
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