СМИ сообщили подробности задержания трех человек в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 30 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Трoe человек, об аресте которых по подозрению в подготовке теракта сообщила в понедельник утром прокуратура Швеции, являются выходцами из Узбекистана. Об этом сообщает шведское информационное агентство ТТ со ссылкой на близкий к делу источник.

"Все трое из Узбекистана", — передает ТТ.

Поясняется также, что, как минимум, один из них имел ранее контакт с другим выходцем из Узбекистана – Рахматом Акиловым, который подозревается в совершении теракта в Стокгольме в апреле прошлого года, суд над ним проходит в столице.

Ранее прокуратура сообщила, что полиция провела операцию на севере страны и в окрестностях Стокгольма. Помимо арестованных, доставлены в полицию для допроса еще несколько человек.

По данным из прокуратуры, полиция безопасности вела наблюдение за подозреваемыми, подготовка к совершению преступления велась также некоторое время, однако каких-либо признаков планирования его осуществления в ближайшее время не имеется. Каких-либо других подробностей прокуратура не сообщает, ссылаясь на интересы следствия и имеющиеся в таких случаях принципы конфиденциальности.

В связи с задержанием полиция безопасности Швеции SÄPO сообщила, что уровень террористической угрозы в стране остается неизменным, то есть, на третьем уровне из пяти. В этом ведомстве шведскому ТТ также сообщили, что в деле имеются "международные связи" без уточнения каких­-либо деталей.