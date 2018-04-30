Экс-супруг невесты Шредера подал на него в суд из-за разрушенного брака

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бывший супруг кореянки Ким Со Ён, которая стала невестой экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, подал в суд на политика с целью получить компенсацию за разрушенный брак, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники в суде.

Ранее стало известно, что Шредер собирается жениться в пятый раз, избранницей 73-летнего политика стала 48-летняя гражданка Южной Кореи. Как сообщил экс-глава ФРГ, свадьба запланирована на осень 2018 года.

По данным агентства, экс-супруг Ким Со Ён, чье имя не раскрывается, подал иск против Шредера о компенсации за "невыносимую душевную боль" и разрушенный брак. Отмечается, что сумма иска составляет 100 миллионов вон (порядка 93 тысяч долларов).

Истец также заявляет, что он согласился на развод при условии, что его супруга прекратит отношения со Шредером. По его словам, она дала это обещание, не собираясь его выполнять. Кроме того, обманутый супруг утверждает, что объявление о свадьбе, которое его бывшая жена сделала публично, при этом заявив, что несколько лет находится в разводе, навредило его репутации. Как отмечает издание, супруги развелись лишь в ноябре прошлого года.

По данным СМИ, пара встречается уже несколько лет, Шредер и Ким Со Ён, которая работает представителем немецкой корпорации по развитию предпринимательства, живут на две страны — в Южной Корее и Германии. Шредер заявил, что хотел бы выучить корейский язык и вести "нормальную жизнь" со своей избранницей.

В настоящее время экс-канцлер находится в процессе развода со своей четвертой супругой Дорис Шредер-Корф. В этом браке у Шредера есть двое приемных детей. Дорис Шредер-Копф работает депутатом регионального ландтага (парламента) в Ганновере, сейчас она встречается с министром внутренних дел Нижней Саксонии Борисом Писториусом. Ранее Шредер-Копф написала в соцсети Facebook, что отношения ее мужа с Ким Со Ён стали основной причиной разрыва их отношений со Шредером.