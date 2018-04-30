Экс-супруг невесты Шредера подал на него в суд из-за разрушенного брака

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бывший супруг кореянки Ким Со Ён, которая стала невестой экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, подал в суд на политика с целью получить компенсацию за разрушенный брак, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники в суде.
Ранее стало известно, что Шредер собирается жениться в пятый раз, избранницей 73-летнего политика стала 48-летняя гражданка Южной Кореи. Как сообщил экс-глава ФРГ, свадьба запланирована на осень 2018 года.
По данным агентства, экс-супруг Ким Со Ён, чье имя не раскрывается, подал иск против Шредера о компенсации за "невыносимую душевную боль" и разрушенный брак. Отмечается, что сумма иска составляет 100 миллионов вон (порядка 93 тысяч долларов).
По данным СМИ, пара встречается уже несколько лет, Шредер и Ким Со Ён, которая работает представителем немецкой корпорации по развитию предпринимательства, живут на две страны — в Южной Корее и Германии. Шредер заявил, что хотел бы выучить корейский язык и вести "нормальную жизнь" со своей избранницей.
В настоящее время экс-канцлер находится в процессе развода со своей четвертой супругой Дорис Шредер-Корф. В этом браке у Шредера есть двое приемных детей. Дорис Шредер-Копф работает депутатом регионального ландтага (парламента) в Ганновере, сейчас она встречается с министром внутренних дел Нижней Саксонии Борисом Писториусом. Ранее Шредер-Копф написала в соцсети Facebook, что отношения ее мужа с Ким Со Ён стали основной причиной разрыва их отношений со Шредером.