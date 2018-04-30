ЖЕНЕВА, 30 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ухудшение отношений РФ и стран Запада будет иметь негативное влияние на Швейцарию, говорится в докладе о ситуации с безопасностью Швейцарии в 2018 году, подготовленном Федеральным департаментом по безопасности, защите населения и спорту страны. Документ из 95 страниц опубликован в понедельник на сайте правительства, Россия стала его центральной темой.

В тексте, в частности, отмечается, что Россия за последние годы значительно нарастила свою политическую и военную мощь, а также стала экономически устойчивой, "какой никогда не была с момента развала СССР". Также значительно усилилось личное влияние президента РФ Владимира Путина на все институты власти в РФ.

По мнению Швейцарии, Москва теперь стремится установить свою зону влияния, или "санитарный кордон", на всей территории восточной Европы. Это стремление в Швейцарии связывают с личными амбициями Путина, который желает в качестве "своего исторического долга установить эту зону влияния, чтобы защитить Россию от расширения НАТО под руководством США". Предполагается, что именно с этой целью РФ начала модернизацию своих вооруженных сил.

"В настоящий момент не представляется, что отношения между РФ и Западом достигли пика. Напротив, наиболее вероятно, что они продолжат и далее деградировать, следуя тенденции последних лет. Напряжение между Россией с одной стороны и НАТО и ЕС с другой будут всегда иметь последствия для Швейцарии", — отмечается в документе.

В то же время Швейцария по-прежнему рассматривает Россию как важный коммерческий и финансовый мировой рынок, что выливается в особых требованиях, которые касаются, в частности, управления активами российской элиты.

Авторы доклада подчеркивают, что конфликт Европы с Россией "не является временным феноменом, но представляет собой долгосрочные изменения в стратегической среде Швейцарии". По их мнению, кризис в отношениях Европы и РФ может быстро транслироваться в глобальный вызов для европейских институтов, специализирующихся на вопросах безопасности.

Среди других важных тем, которые будут в ближайшее время оказывать влияние на безопасность Швейцарии, называются терроризм и экспорт джихадистской экстремистской идеологии в страны Европы, рост количества беженцев, пересекающих Средиземное море и требующих убежища в европейских странах, дестабилизация европейских институтов безопасности и кризис в НАТО, ядерное нераспространение, а также шпионаж.