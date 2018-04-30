Британцы извинились перед Россией за "безумных лидеров"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Посольство России в Великобритании опубликовало в твиттере отрывки писем, в которых британцы осуждают несправедливые обвинения против Москвы по "делу Скрипаля".

"Мне стыдно, я возмущен обвинениями Британии до получения каких-либо свидетельств в ходе расследования по делу Скрипаля", — написал в российское представительство местный житель.

Многие британцы в своих письмах в посольство подчеркнули отсутствие каких-либо доказательств вины России и осудили "оскорбительную" риторику Терезы Мэй и министра обороны Гэвина Уильямсона.

"Выражаю глубокое восхищение чрезвычайно тяжелой работой президента Путина. Мысленно я нахожусь вместе с Россией", — сообщается в одном из писем.

We appreciate the unyielding support of our friends, despite media outright Russophobic connotations. pic.twitter.com/S0szQnZfRz — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 апреля 2018 г.

Некоторые жители Британии рассказали о чувстве неловкости, которое вызывают у них попытки властей демонизировать Россию.

"Приветствую ваше достоинство и искренность в это сумасшедшее время, могу только извиниться перед вами от лица наших безумных лидеров", — написал британец.

По версии британских властей, Скрипалей отравили веществом, которое было разработано в рамках советской программы "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к организации покушения Москву, которая категорически это отрицает. Ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры. Никаких доказательств в пользу своей версии британская сторона до сих пор так и не привела.