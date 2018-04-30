Минск разрабатывает высокоточное противотанковое вооружение

Флаг Белоруссии во время празднования Дня Независимости в Минске. архивное фото

Флаг Белоруссии во время празднования Дня Независимости в Минске. архивное фото

МИНСК, 30 апр — РИА Новости. Белоруссия разрабатывает перспективное высокоточное противотанковое вооружение, сообщается на сайте Государственного военно-промышленного комитета страны.

"Беларусь презентовала на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники DSA-2018 (прошла в апреле в Малайзии — ред.) перспективное высокоточное противотанковое вооружение", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что "разрабатываемый… гранатометный комплекс ММ-60 калибра 60 миллиметров включает транспортно-пусковой контейнер (ТПК) с многоцелевой реактивной гранатой и прибор управления огнем". По данным комитета, ТПК могут оперативно скрепляться и образовывать многоствольную систему, а прибор управления огнем, прикрепленный к любому ТПК, способен управлять стрельбой каждого ТПК отдельно или обеспечивать залповую стрельбу из образованной многоствольной системы.

"Комплекс предназначен для борьбы с современными основными боевыми танками, бронированными, легкобронированными и небронированными целями, поражения живой силы противника в средствах индивидуальной бронезащиты, находящейся в бункерах, дзотах, легких укрытиях полевого типа, сооружениях городского и сельского типов", — подчеркивается в сообщении. Расчет комплекса — один-два человека.

В комитете подчеркнули, что "такой комплекс обладает наилучшими характеристиками в системе "эффективность-эргономика" и обеспечивает наилучшую логистику на поле боя, избавляя подразделения от необходимости иметь избыточную номенклатуру средств поражения."

Отмечается, что габариты и масса комплекса позволяют бойцу легко перемещаться и грузиться в любые боевые транспортные средства. Способность комплекса компоноваться в единую многоствольную систему позволяет размещать ее даже на легких пулеметных турелях джипов, резко повышая их огневые возможности. Малый калибр и особая плавность старта неуправляемой реактивной гранаты в сочетании с дистанцией разгона только внутри ТПК, позволяют применять комплекс из малоразмерных закрытых помещений. При этом высокая стабильность траекторных параметров гранаты обеспечивает применение прибора управления огнем с максимальной эффективностью, добавили в комитете.