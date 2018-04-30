Пашинян призвал правящую партию помочь в развитии Армении

ЕРЕВАН, 30 апр – РИА Новости. Лидер оппозиционного движения в Армении Никол Пашинян заявил на встрече с фракцией правящей Республиканской партии Армении, что эта политическая сила может помочь в установлении атмосферы солидарности в стране.
По его словам, в этом процессе не должны быть победители или проигравшие, нужно добиться общенациональной победы. "Есть уникальная возможность выхода из внутриполитического кризиса", — сказал Пашинян.
Оппозиционер проводит в понедельник политические консультации с парламентскими силами накануне выборов премьер-министра страны. Для избрания на этот пост Пашиняну требуются голоса республиканцев.
Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — 9, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — 7.
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.