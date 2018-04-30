Пашинян призвал правящую партию помочь в развитии Армении

ЕРЕВАН, 30 апр – РИА Новости. Лидер оппозиционного движения в Армении Никол Пашинян заявил на встрече с фракцией правящей Республиканской партии Армении, что эта политическая сила может помочь в установлении атмосферы солидарности в стране.

"Общенародное движение накопило большую позитивную энергию, которую надо направить на развитие страны. Нужно закрыть страницу внутриполитической вражды и установить атмосферу солидарности, у РПА есть возможность способствовать этому процессу", — сказал Пашинян.

По его словам, в этом процессе не должны быть победители или проигравшие, нужно добиться общенациональной победы. "Есть уникальная возможность выхода из внутриполитического кризиса", — сказал Пашинян.

Оппозиционер проводит в понедельник политические консультации с парламентскими силами накануне выборов премьер-министра страны. Для избрания на этот пост Пашиняну требуются голоса республиканцев.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — 9, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — 7.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.