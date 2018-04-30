В Иране призвали США покинуть Ближний Восток

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США должны покинуть Ближний Восток, американцы не приносили ничего, кроме нестабильности, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, пообещав, что ноги США в регионе не будет.
По его словам, именно США, а не Иран являются той страной, которая должна покинуть регион, поскольку куда бы ни ступала нога американцев это приводило к обстановке нестабильности, войне и столкновениям.
"Некоторые региональные страны должны знать, что если они столкнуться лицом к лицу с Ираном, то они потерпят поражение", — заявил Хаменеи отметив, что американцы пытаются настроить Саудовскую Аравию и ряд других стран против Ирана.
Американские власти неоднократно обвиняли Иран в дестабилизирующей активности на Ближнем Востоке. Глава госдепа США Майк Помпео в ходе одного из заявлений обвинил Тегеран в поддержке террористов, вооружении хуситов в Йемене и проведении кибератак.
Тегеран парирует обвинения США, называя их пустыми и подчеркивая, что Иран ведет борьбу с терроризмом, а Вашингтон лишь своими действиями на Ближнем Востоке усиливает гонку вооружений и укрепляет экстремистские течения.