КИЕВ, 30 апр — РИА Новости. Президент Украины заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершился. Петр Порошенко написал об этом на своей странице в Facebook.

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С 14:00 мск на смену АТО пришла операция Объединенных сил Украины (ООС). Об этом было объявлено заранее. По мнению Киева, предыдущий формат исчерпал себя.

На опубликованном в соцсети видео показан момент подписания указа о начале ООС. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. При этом Киев не исключает точечных "антитеррористических операций". Режим АТО могут ввести в любой момент, когда возникает угроза, уточнил Порошенко.

Украинский лидер поблагодарил командующего "антитеррористической операцией" Михаила Забродского "за блестящее исполнение задач" и передал управление руководителю Объединенных сил генералу Сергею Наеву.

Также Порошенко отдал несколько поручений главам силовых структур. Руководитель Антитеррористического центра при СБУ Виталий Маликов должен организовать вывод из Донбасса штаба предыдущей операции, а также сил и средств, которые не вошли в состав ООС. Наеву поручено обеспечить "применение оружия и вооружения подчиненными войсками".

CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о смене формата операции в Донбассе. 30 апреля 2018 CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о смене формата операции в Донбассе. 30 апреля 2018

"Смена форматов"

В начале этого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время для реализации мер "по обеспечению суверенитета страны". Это позволяет узаконить применение армии без объявления войны.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Деэскалацию в регионе обсуждают в ходе встреч в Минске. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Реакция в Донбассе

В Донбассе уже отреагировали на перемены. Смена формата не изменит ситуацию на линии соприкосновения и означает военный путь решения конфликта, сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Он подчеркнул, что в случае агрессии со стороны Киева ДНР оставляет за собой право применять все необходимые меры для защиты мирного населения.

Подробнее о силовой операции на востоке Украины читайте в справке РИА Новости>>