Норвежец пытался на бочках переплыть украинско-румынскую границу

Украинские пограничники во время задержания гражданина Норвегии при попытке пересечь украинско-румынскую границу по реке Дунай. 29 апреля 2018

Украинские пограничники во время задержания гражданина Норвегии при попытке пересечь украинско-румынскую границу по реке Дунай. 29 апреля 2018

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости. Украинские пограничники задержали в Одесской области гражданина Норвегии, который пытался на пластиковых бочках пересечь украинско-румынскую границу по реке Дунай, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

© Фото : Государственная пограничная служба Украины Украинские пограничники во время задержания гражданина Норвегии при попытке пересечь украинско-румынскую границу по реке Дунай. 29 апреля 2018 © Фото : Государственная пограничная служба Украины Украинские пограничники во время задержания гражданина Норвегии при попытке пересечь украинско-румынскую границу по реке Дунай. 29 апреля 2018

"Пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу… Интересным фактом является то, что границу он пытался пересечь с помощью двух пластиковых бочек. Горе-путешественник объяснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС", — говорится в сообщении. Указывается, что иностранца задержали в воскресенье на берегу реки Дунай.

По данным ведомства, при проверке документов выяснилось, что иностранец превысил сроки пребывания на территории Украины, также у него обнаружили почти 130 таблеток с наркосодержащим веществом.

Пограничники составили процессуальные документы на гражданина Норвегии за попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Украины, его судьбу решит суд.