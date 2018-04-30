Норвежец пытался на бочках переплыть украинско-румынскую границу

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости. Украинские пограничники задержали в Одесской области гражданина Норвегии, который пытался на пластиковых бочках пересечь украинско-румынскую границу по реке Дунай, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
По данным ведомства, при проверке документов выяснилось, что иностранец превысил сроки пребывания на территории Украины, также у него обнаружили почти 130 таблеток с наркосодержащим веществом.
Пограничники составили процессуальные документы на гражданина Норвегии за попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Украины, его судьбу решит суд.