МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Суд Малайзии в понедельник вынес первый приговор в соответствии с законом по борьбе с фейковыми новостями в отношении гражданина Дании, сообщила малайзийская газета The Sun.

По данным издания, 46-летний уроженец Йемена Салах Салем Салех Сулейман (Salah Salem Saleh Sulaiman) приговорен за публикацию ложной информации к недельному тюремному заключению и оштрафован на 10 тысяч ринггитов (около 2,5 тысячи долларов).

Как сообщается, Сулейман опубликовал пост, в котором утверждал, что стал жертвой инцидента со стрельбой и критиковал действия правоохранительных органов. В частности, он заявлял, что полиция прибыла на место происшествия только 50 минут спустя, а служба скорой помощи — час спустя. Полиция категорически отрицала обвинения Сулеймана, по их словам, патруль прибыл на место преступления в течение 10 минут.

Обвиняемый заявил суду, что не знал о существовании в Малайзии закона о фейковых новостях и сообщил суду, что на его попечении находятся больная мать, три жены и шестеро детей.

Как сообщает газета, датчанин приехал в Малайзию по туристической визе и жил вместе с другом в кондоминиуме в Куала-Лумпур. На момент приговора Сулейман находился в тюрьме уже семь дней и мог быть отпущен на свободу, но остается в заключении, поскольку не может оплатить штраф. Отмечается, что в таком случае ему грозит месяц тюрьмы.

Ранее в апреле парламент Малайзии одобрил "Закон о борьбе с поддельными новостями" (Anti Fake News Act 2018). В соответствии с законом, автор фейковых новостей может получить наказание до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 000 ринггитов (около 168 тысяч долларов). Это вызвало возмущение со стороны правозащитных групп, которые считают, что новое законодательство направлено на подавление инакомыслия.