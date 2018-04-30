Путин провел телефонный разговор с Макроном

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Президенты России и Франции высказались за сохранение Плана и его неукоснительное выполнение. Обсуждались также другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня", — добавляется в сообщении.