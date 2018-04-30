МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего депутата Рады Ирины Фарион, назвавшей русскоязычное население Украины "умственно отсталыми".
"У Гитлера она бы целое управление получила. Да и в нынешнем Киеве она в чести: кочует с канала на канал. Это и есть нацистский ренессанс на Украине", — написал сенатор в Twitter.
В начале апреля глава украинской организации "Просвита" Павел Молчан возмутился тем, что большинство телеканалов страны продолжают вещать на русском языке. По его словам, сознательное употребление русского языка в СМИ грозит "демонтажом и продажей" страны.
Тронувшаяся умом раситска и экс-деуутат Рады И.Фарион назвала русских на Украине "умственно отсталыми". У Гитлера она бы целое управление получила. Да и в нынешнем Киеве она в чести: кочует с канала на канал. Это и есть нацистский ренессанс на Украине.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 апреля 2018 г.