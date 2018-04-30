Российская синхронистка Мария Киселева попала в базу сайта "Миротворец"

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости. Российская олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и ведущая шоу "Слабое звено" Мария Киселева попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за поездки в Крым.

Как сообщается на сайте, Киселева внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины через закрытые пункты пропуска" в Крыму для организации там "незаконных выборов президента России".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.