В Швеции по подозрению в подготовке теракта арестовали трех человек

СТОКГОЛЬМ, 30 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Три человека арестованы в Швеции по подозрению в подготовке террористического преступления, сообщила в понедельник прокуратура Швеции.
"Три человека арестованы по подозрению в подготовке террористического преступления", — говорится в сообщении.
Поясняется, что полиция утром в понедельник провела операции в нескольких местах – на севере страны и в окрестностях Стокгольма. Помимо арестованных, еще несколько человек доставлены в полицию для допроса.
В связи с арестом полиция безопасности Швеции SÄPO сообщила, что уровень террористической угрозы в стране остается на третьем уровне из пяти.