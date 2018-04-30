Назначен новый глава МВД Британии

ЛОНДОН, 30 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Новым главой МВД Великобритании стал министр по делам местных общин Саджид Джавид, сообщила канцелярия британского правительства в Twitter.
Чиновница написала письмо премьер-министру страны Терезе Мэй. В нем она объяснила, почему покидает пост. Радд призналась, что непреднамеренно вводила в заблуждение парламентариев.
Джавида называли в числе наиболее вероятных преемников Радд.
Скандал вокруг "поколения Windrush"
"Поколением Windrush" в Соединенном Королевстве называют выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы. 22 июня 1948 года судно Windrush доставило на британскую территорию 492 мигранта.
На этой неделе в распоряжение британских СМИ попали документы МВД, свидетельствующие, что министерство устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов.
Радд утверждает, что не знала об этом.