Назначен новый глава МВД Британии

ЛОНДОН, 30 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Новым главой МВД Великобритании стал министр по делам местных общин Саджид Джавид, сообщила канцелярия британского правительства в Twitter.

Возглавлявшая ведомство Амбер Радд ушла в отставку накануне. Это случилось после скандала вокруг "поколения Windrush". Радд упрекнули в дезинформировании палаты общин относительно существования в министерстве целевых показателей по депортациям.

Чиновница написала письмо премьер-министру страны Терезе Мэй. В нем она объяснила, почему покидает пост. Радд призналась, что непреднамеренно вводила в заблуждение парламентариев.

Джавида называли в числе наиболее вероятных преемников Радд.

Скандал вокруг "поколения Windrush"

"Поколением Windrush" в Соединенном Королевстве называют выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы. 22 июня 1948 года судно Windrush доставило на британскую территорию 492 мигранта.

Недавно выяснилось, что многие родственники прибывших в Британию с конца 1940-х по 1970-е годы рассматривались властями как нелегальные мигранты. Часть из них выдворили, часть — лишили работы и права на медобслуживание.

На этой неделе в распоряжение британских СМИ попали документы МВД, свидетельствующие, что министерство устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов.

Радд утверждает, что не знала об этом.