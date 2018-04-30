Старейший австралийский ученый отправился в Швейцарию на эвтаназию

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Самый пожилой ученый Австралии 104-летний Дэвид Гудолл направится в Швейцарию, чтобы пройти процедуру эвтаназии, сообщает газета Australian.
Просьба ученого об эвтаназии была в ускоренном порядке рассмотрена и одобрена агентством, предоставляющем соответствующие услуги в швейцарском Базеле. Для этой поездки активисты собрали для ученого около 15 тысяч долларов. Гудолл планирует вылететь в Швейцарию в начале мая.
Гудолл специалист в геоботанике и экологической статистике. Он занимает должность профессора в Университете имени Эдит Коуэн в Перте. Два года назад решение руководителей университета отправить ученого в отставку вызвало международный резонанс и было пересмотрено под давлением коллег Гудолла во всем мире.