Политолог прокомментировал смену формата операции ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские власти не собираются решать проблемы Донбасса мирным путем, заявил RT политолог и экономист Александр Дудчак.

Так он прокомментировал смену формата силовой операции в регионе, которая с этой недели называется Операцией объединенных сил.

"По сути ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что делали и раньше. Они и раньше использовали боевую авиацию, тяжелую артиллерию, танки, бронетехнику. Сейчас это просто узаконили", — отметил Дудчак.

По его словам, Киев считает Донбасс территорией, которую нужно покорить и подавить силой.

В начале апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "антитеррористическая" операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил. По мнению Киева, нынешний формат противостояния уже исчерпал себя. Теперь руководство военными действиями перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к армии.

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