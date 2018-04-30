МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Русскоязычные граждане на Украине — это умственно отсталые предатели и самая большая проблема страны, заявила экс-народный депутат от фракции "Свобода", языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион, сообщает "Обозреватель".

Выступая в эфире ток-шоу "Противоположный Взгляд LIVE", она заявила, что именно русскоязычные украинцы притянули в страну войну.

"Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым <…> Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные", — возмутилась Фарион.

Она также добавила, что русскоязычные украинцы — "гибриды, отступники, предатели, ренегаты" и не имеют права называться украинцами.

Она также предложила, как решить проблему русского языка в Украине.

"Поможет социальный лифт. Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят", — подытожила она.

В начале апреля глава украинской организации "Просвита" Павел Молчан возмутился тем, что большинство телеканалов страны продолжают вещать на русском языке. По его словам, сознательное употребление русского языка в СМИ грозит "демонтажом и продажей" страны.