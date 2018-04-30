«Вера Савченко сообщила, что ее сестре плохо»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сестра Надежды Савченко, арестованной в Киеве в конце марта, сообщила на митинге в ее поддержку о плохом самочувствии народного депутата, сообщает Hromadske.

"Надя сейчас в плохом состоянии, врачи дают ей препараты от сгущения крови. История повторяется, как было в России", — заявила Вера Савченко.

Акция в поддержку ее сестры прошла накануне в центре Киева. В ней приняли участие около 20 человек. По словам Веры Савченко, акцию организовали, чтобы "рассказать людям о несправедливости в стране".

Она также отметила, что людям раздавались листовки, распечатанные для предвыборной кампании нардепа.

Генпрокуратура Украины считает, что Савченко планировала теракты в здании Рады и в правительственном квартале. 23 марта ее арестовали на два месяца.

В марте 2016 года она была осуждена в России за причастность к убийству на Донбассе российских журналистов. В мае указом президента Владимира Путина она была помилована. В тот же день ее доставили в Киев. На Украине Савченко начала политическую карьеру.