Посла Бельгии в ДРК отозвали в Брюссель из-за потери доверия

БРЮССЕЛЬ, 30 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Посла Бельгии в Демократической Республике Конго (ДРК) Бертрана Де Кромбрюгге отозвали в Брюссель из-за потери доверия со стороны главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса, сообщило в понедельник агентство Belga.

"Решение связано с потерей доверия между дипломатом и кабинетом Дидье Рейндерса. Министр иностранных дел и его коллега (министр) по вопросам сотрудничества в области развития Александр Де Кроо выбрали жесткий подход в отношении режима (президента ДРК) Жозефа Кабилы в связи с переносом выборов и жестоким подавлением мирных демонстраций. Со своей стороны экс-посол выступал в поддержку более прагматичного подхода", — пишет агентство.

Новый посол Бельгии в ДРК пока не назначен. Де Кромбрюгге возглавлял дипмиссию с января 2016 года.

Отношения между Бельгией и ее бывшей колонией переживают острый кризис. Пытаясь повлиять на ситуацию в ДРК, Брюссель в начале января принял решение переориентировать финансовую помощь, направляемую структурам государственной власти в республике, на организации гражданского общества в знак осуждения репрессий против участников акций протеста.

Конголезские власти в ответ потребовали, чтобы Бельгия закрыла свое генеральное консульство в Лубумбаши, административном центре провинции Верхняя Катанга. Одновременно ДРК объявила о намерении закрыть свое консульство в бельгийском Антверпене. Кроме того, авиакомпанию Brussels Airlines обязали сократить с семи до четырех в неделю число своих рейсов между столицами двух стран.