В ДНР заявили, что силовики за сутки 16 раз нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (292)

Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото

Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Новое, "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 12 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 433 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 354 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.