В НАТО рассказали, как долго миссия останется в Афганистане

ТАШКЕНТ, 30 апр – РИА Новости. Контингент миссии НАТО будет присутствовать в Афганистане по просьбе правительства до тех пор, пока в этой стране не будет установлен мир, заявил в понедельник заместитель помощника генсека НАТО по операциям Джон Манза.

"Мы будем присутствовать там столько, сколько нас об этом попросит афганское правительство, или до того, как в стране будет установлен мир, с которым будут согласны все", — сказал Манза в интервью информационному агентству "Жахон" при МИД Узбекистана.

Манза сообщил, альянс привержен продолжению миссии в Афганистане и в прошлом году увеличил количество и вид войск, дислоцированных в этой стране.

Представитель НАТО напомнил, что в конце марта в ходе международной конференции в Ташкенте по урегулированию ситуации в Афганистане альянс выразил поддержку усилиям официального Кабула по проведению мирных переговоров с вооруженной оппозицией без каких-либо предварительных условий.

"Конференция в Ташкенте была очень важна в плане поддержания динамики, достигнутой в ходе предыдущих встреч", — отметил Манза. Он выразил надежду, что другие страны и организации также активно подключатся к данному процессу и будут проводить аналогичные мероприятия.

В минувшую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что страны-члены альянса предложили направить в Афганистан дополнительно 1,5 тысячи военных. По словам генсека, в настоящее время контингент небоевой миссии НАТО в Афганистане насчитывает 16 тысяч военных

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".