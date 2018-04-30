В Австралии расследуют возможную утечку данных о новых функциях спецслужб

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что полиция проводит расследование возможной утечки информации о том, что правительство готовит поправки, которые позволят австралийским спецслужбам собирать разведывательные данные о жителях страны, сообщает телеканал 9News.
"Любая утечка из правительства вызывает беспокойство, и, насколько мне известно, федеральная полиция Австралии проводит расследование (в связи с этим)", — сказала Бишоп в эфире местной радиостанции.
По ее словам, у правительства не было планов наделять управление радиотехнической обороны Австралии новыми полномочиями.