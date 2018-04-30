В Австралии расследуют возможную утечку данных о новых функциях спецслужб

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что полиция проводит расследование возможной утечки информации о том, что правительство готовит поправки, которые позволят австралийским спецслужбам собирать разведывательные данные о жителях страны, сообщает телеканал 9News.

Ранее медиакомпания News Corp распространила письма, предположительно, написанные главами департаментов правительства Грегом Мориарти и Майком Пеццулло. В них политики якобы обсуждали возможность наделения управления радиотехнической обороны Австралии (ASD) новыми полномочиями по сбору данных австралийских граждан. Главы департаментов впоследствии опровергли эту информацию. По их данным, таких предложений не поступало.

"Любая утечка из правительства вызывает беспокойство, и, насколько мне известно, федеральная полиция Австралии проводит расследование (в связи с этим)", — сказала Бишоп в эфире местной радиостанции.

По ее словам, у правительства не было планов наделять управление радиотехнической обороны Австралии новыми полномочиями.