При взрыве в Кабуле погиб фотограф Франс Пресс

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Фотограф французского информационного агентства Франс Пресс Ша Мараи (Shah Marai) погиб в результате взрыва в афганской столице, где в понедельник сработали два взрывных устройства.

Два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. По данным агентства Пажвак, жертвами взрывов стали семь человек, еще 20 получили ранения.

Как отмечает агентство, среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва также есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.