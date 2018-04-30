На севере Китая возросло число жертв горного обвала

ПЕКИН, 30 апр — РИА Новости. Число жертв горного обвала в районе Лиши в провинции Шаньси на севере Китая возросло до девяти, сообщают местные власти.

Ранее сообщалось о трёх погибших и шести оказавшихся под завалами.

Инцидент произошёл в понедельник около 5.00 (00.00 мск) по местному времени в поселении Цзаолинь. Сообщалось, что в общей сложности в результате обвала были погребены девять человек.

На место происшествия прибыли бригады пожарных, спасателей, медиков, а также представители местных властей. В настоящее время поисково-спасительные работы практически завершены.