В Афганистане прогремели два взрыва

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Два взрыва произошли в Афганистане в понедельник утром, один из них — в столице страны Кабуле, сообщают местные СМИ.

Как сообщает телеканал Tolo News , полиция подтвердила информацию о взрыве в Кабуле. По информации агентства Пажвак, целью взрыва были представители Национального директората безопасности. По данным телеканала 1TV, взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

В свою очередь телеканал 1TV сообщил, что придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейские погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, заместитель губернатора округа Бесад получил ранения.