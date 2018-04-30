Большинство жителей Южной Кореи доверяет обещаниям КНДР, показал опрос

ТОКИО, 30 апр — РИА Новости. Большая часть жителей Южной Кореи доверяет обещаниям КНДР принять меры для избавления Корейского полуострова от ядерного оружия и установления мира, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные в понедельник рейтинговым агентством RealMeter.
Переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялись в пограничной зоне Пханмунджом 27 апреля. В результате была принята совместная декларация, в которой обозначены намерения обеих сторон провести комплекс мер по установлению доверия и снятия напряженности в межкорейских отношениях.