В Латвии предложили Европарламенту ввести санкции за героизацию нацизма

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Лидер латвийского объединения "Против нацизма" (ЛАК) Янис Кузинс подал в Европарламент петицию с просьбой применять санкции против жителей, политиков и чиновников Евросоюза, а также в отношении спонсоров политических партий, которые организуют и финансируют мероприятия или демонстрации "ветеранов-нацистов", а также принимают в них участие. Об этом пишет Sputnik Латвия.
В частности, Кузинс требует, чтобы ограничительные меры применялись к организациям, а также отдельным странам, которые выражают идеи фашизма косвенным путем.
Общественный деятель предлагает сформировать группу из представителей разных государств, которые определят современные идеи и символы, близкие идеологии нацизма.
Свою инициативу Кузинс связывает с возможным созданием "антинацистского списка Магнитского".
Европарламент приступит к рассмотрению петиции ЛАК 16 мая в 16:30.