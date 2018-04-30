В Латвии предложили Европарламенту ввести санкции за героизацию нацизма

Участники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге. Архивное фото

Участники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге. Архивное фото

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Лидер латвийского объединения "Против нацизма" (ЛАК) Янис Кузинс подал в Европарламент петицию с просьбой применять санкции против жителей, политиков и чиновников Евросоюза, а также в отношении спонсоров политических партий, которые организуют и финансируют мероприятия или демонстрации "ветеранов-нацистов", а также принимают в них участие. Об этом пишет Sputnik Латвия.

В частности, Кузинс требует, чтобы ограничительные меры применялись к организациям, а также отдельным странам, которые выражают идеи фашизма косвенным путем.

Общественный деятель предлагает сформировать группу из представителей разных государств, которые определят современные идеи и символы, близкие идеологии нацизма.

Свою инициативу Кузинс связывает с возможным созданием "антинацистского списка Магнитского".

По мнению общественника, попадать под санкции должны не только фашистские лозунги и символика как таковые, но и являющиеся такими по содержанию знаки и слоганы. В качестве примера разницы названия и содержания Кузинс приводит Латышский легион Waffen SS, который называется просто "Латышским легионом", а также украинскую дивизию СС "Галичина", называющейся дивизией "Галичина", без упоминания ее отношения к войскам СС.

Европарламент приступит к рассмотрению петиции ЛАК 16 мая в 16:30.