Южная Корея демонтирует громкоговорители для пропаганды против КНДР

ТОКИО, 30 апр — РИА Новости. Южная Корея уберет с 1 мая размещенные в демилитаризованной зоне громкоговорители, которые использовались прежде для ведения "психологической войны" против КНДР, сообщило в понедельник южнокорейское министерство обороны.
"Наши вооруженные силы в рамках мер, предусмотренных в Пханмунджомской декларации, в качестве первой меры с 1 мая начнут демонтировать батареи громкоговорителей, установленных у военно-демаркационной линии для вещания на Север", — приводит местное агентство Рёнхап заявление военного ведомства.
На официальном сайте министерства сообщения об этом пока не было размещено.
Военное ведомство Южной Кореи подчеркивает, что выполнять договоренности Юга и Севера оно будет при сохранении "надежной боеготовности" вооруженных сил Республики Корея.