Министры обороны США и Южной Кореи обсудили договоренности с КНДР

ТОКИО, 30 апр — РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му информировал по телефону главу Пентагона Джеймса Мэттиса о намерении прилагать усилия для выполнения договоренностей с КНДР о денуклеаризации и построения мира, сообщило в понедельник южнокорейское военное ведомство.

Телефонный разговор, как уточняет министерство, состоялся 28 апреля. Как сообщалось ранее, межкорейский саммит прошел 27 апреля в приграничном пункте переговоров Пханмунджом.

"Министр обороны Сон Ён Му разъяснил успешные результаты исторических переговоров Юга и Севера на высшем уровне, и сказал, что в области обороны путем честного выполнения договоренностей лидеров Юга и Севера (Южная Корея) будет еще более умножать усилия для денуклеаризации Корейского полуострова и построения мира", — отмечается в сообщении военного ведомства.

Также Сон Ён Су заверил Мэттиса, что Южная Корея и впредь будет тесно консультироваться с США при проведении переговоров между военными из Сеула и Пхеньяна о мерах снижения напряженности и установления доверия.

По данным министерства обороны Южной Кореи, со своей стороны Мэттис выразил надежду на то, что прогресс на межкорейских переговорах на высшем уровне "создал условия для успеха саммита США и Северной Кореи".

Главы военных ведомств условились встретиться в июне в Сингапуре на очередной региональной встрече по безопасности в АТР "Диалог Шангри-Ла".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын, как указывалось в подписанной ими совместной декларации, договорились в Пханмунджоме, что в мае этого года будут проведены межкорейские переговоры по военным вопросам на генеральском уровне.