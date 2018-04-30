ЕС может сократить финансирование Польши и Венгрии, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Брюссель, как ожидается, предложит сократить финансирование стран, в которых независимость судей находится под угрозой, это может коснуться Польши и Венгрии, сообщает газета Financial Times.

Как пишет издание, в среду Еврокомиссия сообщит о предписании, позволяющем сокращать финансирование странам, в которых проблемы с верховенством закона ставят под угрозу финансовое управление. По данным издания, эта мера, в частности, может коснуться Польши и Венгрии.

"Это не будет наказывать конечных бенефициаров средств ЕС", — отметил источник газеты.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий явную угрозу серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.