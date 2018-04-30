Сирия заявила о новой ракетной атаке на свои военные базы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В окрестностях сирийских городов Хама и Алеппо военные объекты правительственных сил были ночью атакованы с воздуха. К настоящему времени нет информации о том, кто это мог сделать. Также нет данных о погибших и раненых, о нанесенном ущербе.

Военный источник ранее заявил РИА Новости, что атака совершена "с помощью вражеских ракет".

В частности, при атаке на склад оружия 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар.

По словам источника, склад оружия, по которому нанесен удар, находится к востоку от Алеппо, между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией.

Как свидетельствует корреспондент агентства САНА, звуки взрывов слышны в окрестностях Хамы и Алеппо.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. По оценке ООН, его жертвами могли стать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Также 30 января в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога.

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