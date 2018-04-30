КНДР перейдет на единое время с Южной Кореей

ТОКИО, 30 апр — РИА Новости. КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время Соответствующее решение президиума Верховного народного собрания страны опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Решение принято после межкорейского саммита, где стороны договорились о примирении, денуклеаризации и сотрудничестве.
Разница во времени между двумя частями полуострова возникла, когда КНДР по случаю годовщины освобождения Кореи от японского господства 15 августа в 2015 году перевела стрелки часов на полчаса назад.
В 2010 году, после аннексии Кореи, японцы ввели там "токийское время", и с тех пор полуостров находился в одном часовом поясе со всей Японией. Три года назад КНДР решила поменять ситуацию и "вернуть" себе время, которое было в Корее до прихода японцев с разницей в полчаса. В результате в разных частях Кореи возникла получасовая разница во времени.
Предложение о переводе стрелок часов в КНДР выдвинул сам Ким Чен Ын.