МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. На острове Хортица в Запорожье неизвестные разбили памятник "Борцам за свободу Украины 1918–2018 годов". Об этом сообщила партия "Национальный корпус", передает УНИАН.

Инцидент произошел в ночь на 28 апреля.

"Памятный крест был установлен в прошлую субботу в рамках украинско-литовского проекта "Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю". Сегодня утром мы приехали к памятнику и увидели разрушенные крест и мемориальную доску у памятника", — говорится в посте в Facebook.

Представители "Национального корпуса" пообещали сами найти и наказать тех, кто уничтожил монумент.