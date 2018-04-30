На Украине избили единомышленника Саакашвили

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Единомышленника бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Олега Филипаса избили в украинском городе Кременчуг, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу управления милиции Полтавской области.
Как передает УНИАН, неизвестные ворвались в частный дом, где находился Филипас, избили его и скрылись. Мужчину доставили в больницу с переломами голени, двух предплечий, многочисленными ранами головы и туловища.
Агентство отмечает, что Филипас рассказал полиции и прессе, что его избили трое мужчин в масках. Сейчас по данному факту проводится следственная проверка.