На Украине избили единомышленника Саакашвили

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Единомышленника бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Олега Филипаса избили в украинском городе Кременчуг, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу управления милиции Полтавской области.

"Сегодня в Кременчуге (Полтавская область) избили активиста ОО "Чистая волна", члена партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" Олега Филипаса, который неоднократно на местном уровне организовывал вече за импичмент президенту Петру Порошенко", — пишет агентство.

Как передает УНИАН, неизвестные ворвались в частный дом, где находился Филипас, избили его и скрылись. Мужчину доставили в больницу с переломами голени, двух предплечий, многочисленными ранами головы и туловища.

Агентство отмечает, что Филипас рассказал полиции и прессе, что его избили трое мужчин в масках. Сейчас по данному факту проводится следственная проверка.