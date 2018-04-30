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Эксперт назвал Чернобыль "раем на земле"

01:1530.04.2018
(обновлено: 01:16 30.04.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКолесо обозрения в Припяти. Архивное фотоКолесо обозрения в Припяти. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Уровень радиации в Чернобыле уже не такой, каким был раньше, и сейчас там образовался "рай на земле", заявил главный научный сотрудник российского Института радиации и гигиены Михаил Балонов в интервью "Радио ООН".

Знак радиации в Припяти
© Фото : Из личного архива Виктории и Станислава Полесских
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По словам эксперта, риски, связанные с облучением, крайне малы, и большую опасность для туристов, посещающих Чернобыльскую зону, представляют волки.

"Там более опасно быть съеденным волками, потому что там очень много развелось живности. Там же рай на земле для живой природы: людей там нет, а есть прекрасные леса, реки, озера. Это совершенно чудная природа украинского и белорусского полесья, и там живность развилась совершенно удивительным образом. Туда переселили лошадей Пржевальского. По-моему, в 1995 году украинцы перевезли туда когорту этих животных, выпустили, и они там, как в раю, развиваются. Хищники есть: про волков я не шучу", — отметил он.

Также исследователь уточнил, как авария на ЧАЭС отразилась на здоровье порядка 18 миллионов людей, проживавших недалеко от атомной электростанции. Согласно новому исследованию МАГАТЭ, приуроченному к 32-й годовщине трагедии, продолжается рост заболеваемости раком щитовидной железы. При этом у детей очень низкий уровень заболеваемости, в отличие от взрослых.

В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
© РИА Новости / Евгений Котенко
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"Оказалось, что за последние десять лет по сравнению с предыдущими 20 годами после чернобыльской аварии число случаев рака щитовидной железы в этой группе очень увеличилось, в сумме примерно втрое. Мы еще специально занимались выяснением того, какая доля среди них вызвана радиацией. По результатам тщательного эпидемиологического анализа оказалось — около четверти. То есть, грубо говоря, из двадцати тысяч случаев примерно 5000 все-таки вызваны радиацией", — заключил Балонов.

Помимо этого, эксперт добавил, что радиационные эпидемиологи не зафиксировали случаев массового заболевания другими видами рака после аварии на ЧАЭС.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. От радиации пострадали также 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.

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© Фото : Владимир Мигутин Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
© Фото : Владимир Мигутин
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
© Фото : Владимир Мигутин После взрыва начался пожар, из-за которого смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.После взрыва в различных помещениях произошло возгорание, которое расплавило активную зону, и смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.
© Фото : Владимир Мигутин
После взрыва начался пожар, из-за которого смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.
© Фото : Владимир Мигутин Образовавшееся от взрыва облако разнесло радиоактивные материалы и осело на территориях вблизи реактора.Образовавшееся от взрыва облако разнесло радиоактивные материалы и осело на территории, которые располагались вблизи реактора.
© Фото : Владимир Мигутин
Образовавшееся от взрыва облако разнесло радиоактивные материалы и осело на территориях вблизи реактора.
© Фото : Владимир Мигутин В течение нескольких месяцев после аварии погиб 31 человек. Лучевая болезнь поразила 134 человек, хотя, по другим данным, речь может идти минимум о 300.В течение нескольких месяцев после аварии погиб 31 человек. Лучевая болезнь поразила 134 человека, хотя, по другим данным, речь может идти минимум о 300.
© Фото : Владимир Мигутин
В течение нескольких месяцев после аварии погиб 31 человек. Лучевая болезнь поразила 134 человек, хотя, по другим данным, речь может идти минимум о 300.
© Фото : Владимир Мигутин Из-за радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.Из-за радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.
© Фото : Владимир Мигутин
Из-за радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.
© Фото : Владимир Мигутин До сих пор точные причины аварии неизвестны, потому что интерпретация фактов и обстоятельств аварии менялась с течением времени.До сих пор точные причины аварии неизвестны, потому что интерпретация фактов и обстоятельств аварии менялась с течением времени.
© Фото : Владимир Мигутин
До сих пор точные причины аварии неизвестны, потому что интерпретация фактов и обстоятельств аварии менялась с течением времени.
© Фото : Владимир Мигутин На данный момент существует две версии произошедшего, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных вариантов.На данный момент существует две версии произошедшего, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных вариантов.
© Фото : Владимир Мигутин
На данный момент существует две версии произошедшего, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных вариантов.
© Фото : Владимир Мигутин По одной из версий, авария произошла из-за ошибки персонала АЭС, по другой — сам реактор не соответствовал нормам безопасности.По одной из версий, авария произошла из-за ошибки персонала АЭС, по другой - сам реактор не соответствовал нормам безопасности.
© Фото : Владимир Мигутин
По одной из версий, авария произошла из-за ошибки персонала АЭС, по другой — сам реактор не соответствовал нормам безопасности.
© Фото : Владимир Мигутин Осенью 2016 года над четвертым энергоблоком был установлен новый современный саркофаг, призванный заменить старое бетонное укрытие, которое было построено сразу после аварии и уже начало разрушаться.Осенью 2016 года над четвертым энергоблоком был установлен новый современный саркофаг, призванный заменить старое бетонное укрытие, которое было построено сразу после аварии и уже начало разрушаться.
© Фото : Владимир Мигутин
Осенью 2016 года над четвертым энергоблоком был установлен новый современный саркофаг, призванный заменить старое бетонное укрытие, которое было построено сразу после аварии и уже начало разрушаться.
© Фото : Владимир Мигутин Сейчас исследование заброшенных мест стало своеобразным туризмом. В зону отчуждения можно попасть как официальным путем, так и нет.Сейчас исследование заброшенных мест стало своеобразным туризмом. В зону отчуждения можно попасть как официальным путем, так и нет.
© Фото : Владимир Мигутин
Сейчас исследование заброшенных мест стало своеобразным туризмом. В зону отчуждения можно попасть как официальным путем, так и нет.
© Фото : Владимир Мигутин Вторым способом активно пользуются сталкеры, которые в основном едут из России, Украины и Белоруссии.Вторым способом активно пользуются сталкеры, которые в основном едут из России, Украины и Белоруссии.
© Фото : Владимир Мигутин
Вторым способом активно пользуются сталкеры, которые в основном едут из России, Украины и Белоруссии.
© Фото : Владимир Мигутин Территория находится под охраной, которая следит, чтобы с зоны никто не вывозил зараженные предметы или древесину.Территория находится под охраной, которая следит, чтобы с зоны никто не вывозил зараженные предметы или древесину.
© Фото : Владимир Мигутин
Территория находится под охраной, которая следит, чтобы с зоны никто не вывозил зараженные предметы или древесину.
© Фото : Владимир Мигутин За 30 лет на запретной территории развелось множество диких животных.За 30 лет на запретной территории развелось множество диких животных.
© Фото : Владимир Мигутин
За 30 лет на запретной территории развелось множество диких животных.
© Фото : Владимир Мигутин Правительство Украины в прошлом году решило развивать на этих территориях инфраструктуру и проводить научные исследования.Правительство Украины в прошлом году решило развивать на этих территориях инфраструктуру и проводить научные исследования.
© Фото : Владимир Мигутин
Правительство Украины в прошлом году решило развивать на этих территориях инфраструктуру и проводить научные исследования.
© Фото : Владимир Мигутин В скором времени планируется создать в 30-километровой зоне вокруг станции Чернобыльский радиационно-экологический заповедник, а также объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.В скором времени планируется создать в 30-километровой зоне вокруг станции Чернобыльский радиационно-экологический заповедник, а также объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.
© Фото : Владимир Мигутин
В скором времени планируется создать в 30-километровой зоне вокруг станции Чернобыльский радиационно-экологический заповедник, а также объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.
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