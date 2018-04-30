В Египте рассказали о последствиях пожара в новом Каирском музее

КАИР, 30 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Вспыхнувший в воскресенье пожар в здании нового Каирского музея, который строится у пирамид Гизы в столице Египта, не нанес вреда зданию и экспонатам, никто из людей не пострадал, сообщил на встрече с премьером страны министр по делам памятников древности Халед аль-Аннани.

Возгорание в здании строящегося музея возникло в воскресенье. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. На место ЧП немедленно были направлены 15 пожарных расчетов. Огонь, быстро распространявшийся по строительным лесам, удалось полностью потушить, сотрудники и строители были эвакуированы.

Как сообщает официальное информагетство МЕНА, аль-Аннани сообщил главе кабинета министров Египта, что причины пожара будет выяснять созданная следственная группа.

Историческое здание Каирского музея на площади Тахрир в столице Египта не способно вместить значительную часть египетских артефактов, многие из которых хранятся в запасниках. Строительство нового музея у пирамид Гизы началось в 2005 году, но его открытие неоднократно откладывалось из-за недостаточного финансирования и политических перемен в стране. Частичное открытие нового музея запланировано на 2018 год.