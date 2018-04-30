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В мире

"Россия должна отдать мост". Верят ли в Киеве в собственные угрозы

08:0030.04.2018
(обновлено: 08:02 30.04.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСтроительство Крымского моста и автомобильных подходов со стороны Краснодарского краяСтроительство Крымского моста и автомобильных подходов со стороны Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Олег Ким. Депутат Верховной рады Украины и лидер объединения "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров предложил отобрать у России Крымский мост. Ранее Киев потребовал через международный арбитраж возместить некий ущерб от строительства в Керченском проливе. РИА Новости разбиралось, на что рассчитывают украинские власти в европейских судах и для чего "Меджлис"* выступает с громкими заявлениями.

"Не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение"

По мнению Чубарова, нет другой "формы эксплуатации этого моста, кроме как создание специального международного консорциума". Более того, парламентарий сформулировал правовую основу для передачи этого объекта Киеву. "Россией <…> этот мост должен быть полностью передан в виде контрибуции за нанесенный ущерб и все остальное этому международному консорциуму <…> Мост — это часть той большой контрибуции в погашение ущерба, который Россия нанесла Украине", — высказался Чубаров.

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек заметил RT, что "контрибуцию платят побежденные страны". "Я не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение. У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может ступить на крымскую землю", — пояснил Бальбек.

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский в комментарии РИА Новости выразил мнение, что Чубаров таким образом просто лишний раз пытается привлечь внимание к деятельности так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа"*. "Очевидно, что влияние "Меджлиса"* внутри республики уменьшилось. Этого влияния нет вовсе. Это попытки хоть как-то и где-то заявить о себе — я все еще есть!" — говорит Полонский.

© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкГлава "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефат Чубаров
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефат Чубаров

Строительство Крымского моста через Керченский пролив. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство транспорта РФ
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В Крыму высмеяли планы Киева забрать мост через Керченский пролив

Замглавы правительства региона напомнил, что в те годы, когда полуостров был под контролем Киева, лидеры "Меджлиса"* тоже занимались больше политическим пиаром, чем какой-то практической деятельностью. "Что касается угроз отобрать мост, авторы таких заявлений запомнились именно громкими словами, а не делами. Они ровным счетом ничего не сделали для своего народа, хотя были в органах власти на высоких постах. Тот же Чубаров не смог за 23 года способствовать в Раде принятию самого главного политического решения — о реабилитации крымско-татарского народа", — напоминает Полонский.

"Эта попытка вернуться в политику Крыма с территории другого государства. И внутри Украины им надо напоминать о себе, чтобы не пропасть, чтобы получить финансирование, отработать уже полученные деньги", — объясняет вице-премьер Крыма.

Строительство Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На Украине предложили отобрать Крымский мост в качестве "контрибуции"

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко зажигательные выступления лидера "Меджлиса"* по поводу Крымского моста объясняет тем, что "в Крыму позиции "Меджлиса"* слабеют". "У крымских татар на полуострове новые лидеры, которые активно сотрудничают с российскими властями. Они представляют соплеменников в органах местного самоуправления, делают карьеру на госслужбе, занимаются бизнесом. А политическая эмиграция все меньше влияет на ситуацию в Крыму. Поэтому лидерам "Меджлиса"* приходится искать любые возможности, чтобы привлечь к себе внимание и подчеркнуть свою проукраинскость", — говорит эксперт.

"Последствия исков будут юридически ничтожными"

Строительство автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив и начали испытание поверхностей на разных участках.Строительство Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Строители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив и начали испытание поверхностей на разных участках.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа завершающей стадии находится обустройство автодорожных подходов моста.Рабочий на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На завершающей стадии находится обустройство автодорожных подходов моста.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ мае планируется запустить движение по мосту со стороны Краснодарского края — пока без учета транспортных развязок, но с возможностью разворота на 34-м километре дороги.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В мае планируется запустить движение по мосту со стороны Краснодарского края — пока без учета транспортных развязок, но с возможностью разворота на 34-м километре дороги.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлавные строительно-монтажные работы по основному ходу моста уже окончены.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Главные строительно-монтажные работы по основному ходу моста уже окончены.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПриемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части моста были проведены в том числе с помощью восьми 35-тонных грузовиков, и подтвердили надежность несущих конструкций.Рабочие на строительстве Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части моста были проведены в том числе с помощью восьми 35-тонных грузовиков, и подтвердили надежность несущих конструкций.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ завершающей стадии находятся работы по устройству шумозащитного и барьерного ограждения, обустройству, озеленению и нанесению дорожной разметки.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В завершающей стадии находятся работы по устройству шумозащитного и барьерного ограждения, обустройству, озеленению и нанесению дорожной разметки.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУже обследованы все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. После открытия движения конструкции моста останутся под контролем и мониторингом в режиме реального времени.Строительство Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Уже обследованы все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. После открытия движения конструкции моста останутся под контролем и мониторингом в режиме реального времени.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГрузовые автомобили по мосту через Керченский пролив начнут ездить ориентировочно в октябре 2018 года.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Грузовые автомобили по мосту через Керченский пролив начнут ездить ориентировочно в октябре 2018 года.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПропускная способность трассы составит до 36 тысяч автомобилей в сутки.Рабочий на строительстве Крымского моста через Керченский пролив со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пропускная способность трассы составит до 36 тысяч автомобилей в сутки.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЕсть у моста и свой диспетчерский центр. База была построена для всех служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию моста и подходов к нему. В ЦУПе аккумулируются данные автоматических систем управления дорожным движением, мониторинга конструкций и погодных условий.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Есть у моста и свой диспетчерский центр. База была построена для всех служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию моста и подходов к нему. В ЦУПе аккумулируются данные автоматических систем управления дорожным движением, мониторинга конструкций и погодных условий.
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Громкие заявления по поводу Крымского моста звучали в Киеве и ранее. Так, в феврале заместитель главы украинского МИД Елена Зеркаль сообщила, что Киев подал иск к России в международный арбитражный суд в Гааге. Чиновница, правда, не назвала точную сумму, в которую украинские власти оценили размер своих претензий, отметив, что не хочет "спекулировать миллиардами".
До этого, в августе 2017-го, украинские власти высказали опасения, что Мариупольский порт потеряет после возведения моста примерно 43 процента грузооборота. МИД Украины выразил Москве протест из-за строительства в Керченском проливе.

Строительство Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Госдуме предложили Киеву забрать Крымский мост с помощью Photoshop

Тогда же украинский юрист, специалист по международному праву, бывший уполномоченный правительства Украины по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабин объяснил, что Киев не сможет пожаловаться в международные суды на строительство Крымского моста. По его словам, в 2003 году власти Украины сами отказались от статуса территориального моря для Керченского пролива и Азова. Поэтому у Киева вряд ли получится представить обоснования неких нарушений Конвенции о морском праве 1982 года в Международный суд ООН и Международный трибунал по морскому праву.

Руслан Бальбек. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Власти Крыма: меджлис поплатился за враждебную деятельность к крымчанам

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что Киевом "оспариваются некоторые вещи, касающиеся нюансов морского права". "Прямой угрозы для России нет, но значительное число юридических структур Украины работает, чтобы максимально плотно "засадить" правовое поле разбирательствами в мелочах", — дополняет эксперт.

Мухин подчеркивает, что "ожидать можно любого политически мотивированного решения". "У России очень хорошая позиция, Россия не нарушила международное право при включении Крыма в состав страны, но существует множество нюансов, за которые будет цепляться украинская сторона".

По словам Сергея Белашко, все действия Киева "в юридическом поле закончатся ничем". "Даже если и примут некие решения, Россия просто откажется их выполнять. Так что последствия исков будут юридически ничтожными", — объясняет он.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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В мире
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Опять Я
Единственное что вам Украм должна Россия, так это люлей. А не мост с Крымом.
09:36
30.04.2018
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