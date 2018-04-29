Израильские военные застрелили трех палестинцев на границе сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр — РИА Новости. Израильские военные застрелили на границе сектора Газа трех палестинцев, один из которых пытался проникнуть в еврейское государство, двое — напали на солдат с взрывными устройствами, сообщила армейская пресс-служба.

Израильские войска сохраняют усиленное присутствие в приграничной полосе, где с конца марта палестинцы проводят многотысячные протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения".

В первом случае военные применили оружие, заметив двух палестинцев, которые пытались пробраться в Израиль из южной части сектора Газа. Один из нарушителей был убит, второй задержан, сообщила армия.

Во втором случае двум палестинцам удалось пересечь границу и напасть на военных. "Они швыряли в солдат взрывные устройства. Те в ответ открыли огонь по террористам, которые в результате были убиты", — сказано в сводке армейской пресс-службы.

За последний месяц военные убили на границе Израиля с сектором Газа почти 50 палестинцев, в основном из числа наиболее агрессивных участников "марша возвращения". Израильтяне называют свои действия самообороной, отвергая обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.