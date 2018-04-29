МИНСК, 29 апр — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что членство страны в ЕАЭС соответствует "коренным интересам" республики.

"Для нас евразийское пространство — дружеское пространство. Это дружеские страны, братские. Это не только дружба, но и огромный рынок для Армении", — сказал Саркисян в интервью белорусским СМИ, показанном по телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, участие Армении "в евразийском пространстве исходит из коренных интересов, а не потому, что нас кто-то куда-то толкает". Таким образом президент Армении ответил на вопрос о риске изменений внешнеполитического вектора страны на фоне происходящих в стране событий, в частности, позиции по отношению к ЕАЭС и ОДКБ.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В Армении 13 апреля начались акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая.

Ранее вступили в силу изменения в конституции Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.