В Армении надеются, что в период кризиса провокаций в Карабахе не будет

МИНСК, 29 апр — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян надеется, что в период сложной внутриполитической ситуации в стране провокаций в Нагорном Карабахе не произойдет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

"Я бы призвал всех в этот сложный момент (внутриполитический кризис. — Прим. ред.) в Армении, от (повторения. — Прим. ред.) которого нет гарантий ни у кого в этом мире, быть сдержанными, чтобы не было никаких провокаций, не было конфликтов в Нагорном Карабахе", — сказал Саркисян в интервью белорусским СМИ, показанном по телеканалу "Беларусь 1".

Он подчеркнул, что для этого "не время".

В Армении 13 апреля начались акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая.

Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.