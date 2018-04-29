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Будущее Армении: Пашинян назвал приоритеты политики и заручился поддержкой

Сюжет:
Ситуация в Армении (357)
21:1029.04.2018
(обновлено: 21:34 29.04.2018)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкЛидер оппозиционного движения Мой шаг Никол Пашинян во время митинга на площади Республики в Ереване. 29 апреля 2018Лидер оппозиционного движения Мой шаг Никол Пашинян во время митинга на площади Республики в Ереване. 29 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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 ЕРЕВАН, 29 апр — РИА Новости. Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян в воскресенье заручился поддержкой партии "Дашнакцутюн" на предстоящих выборах премьера. Он также выразил надежду на поддержку со стороны правящей Республиканской партии Армении (РПА) накануне выборов главы кабмина.

Никол Пашинян на митинге в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Пашинян также провел встречу с делегацией России, которая находится в Армении. Лидер протестов в Армении заверил российских политиков, что армяно-российским отношениям ничего не угрожает. По его мнению, отношения между двумя странами будут лишь развиваться и углубляться.

После двухдневного перерыва Ереван накрыла новая волна протестов. Однако Пашинян заявил, что в понедельник, 30 апреля, никаких "акций гражданского неповиновения" не будет, поскольку ему необходимо работать над урегулированием ситуации.

Заручился поддержкой

Бывшая партия правящей коалиции, армянская революционная федерация "Дашнакцутюн", заявила о намерении отдать свои голоса в пользу кандидатуры Никола Пашиняна на выборах премьера Армении.

"Консенсус вокруг единого кандидата и политической повестки, о необходимости которого мы говорили, может стать реальностью. В этой связи верховный орган "Дашнакцутюн" в Армении решил поддержать на выборах премьер-министра 1 мая кандидатуру Никола Пашиняна", — говорится в заявлении партии, поступившем в РИА Новости.

При этом Пашинян считает, что за его кандидатуру на пост премьера с большой долей вероятности проголосует часть фракции правящей РПА.

Во время акции протеста в Ереване. 22 апреля 2018
© Sputnik
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"Есть очень большая вероятность, что часть правящей Республиканской партии Армении проголосует за кандидата в премьер-министры, предложенного народом. Это означает, что ваш кандидат будет избран 1 мая премьер-министром Армении, и у нас есть возможность юридически оформить фактическую победу", — сказал Пашинян в воскресенье на митинге своих сторонников.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" ("Исход"), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Отношения России и Армении углубляются

Лидер армянской оппозиции провел встречу с делегацией Госдумы, которая находится в Армении. На этой встрече Пашинян объявил, что приоритет его внешней политики — это ориентир на Россию.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий по итогам встречи констатировал, что переговоры прошли успешно.

Участники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна
© Sputnik / Асатур Есаянц
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"Встреча прошла успешно <…> И мы услышали, что он заявил о том, что Россия для него приоритет, евразийское экономическое сотрудничество, ОДКБ, охрана границы нашими пограничными службами, размещение 102-й военной базы. В общем, что касается внешней политики — это ориентир на Россию. Это им было заявлено", — сказал РИА Новости Водолацкий.

Помимо этого, лидер оппозиции в Армении заверил, что армяно-российские отношения будут развиваться и углубляться.

"Сегодня мы провели очень эффективную встречу с делегацией Госдумы России. Встреча прошла в теплой атмосфере, и мы расстались друзьями. Было отмечено, что наш процесс не только не угрожает армяно-российской дружбе, но и в ближайшем будущем наши отношения будут развиваться и углубляться, что принесет пользу национальным и государственным интересам Армении", — сказал Пашинян на митинге.

Он добавил также, что Армения будет развивать отношения и с другими странами, в частности, США, Китаем, странами ЕС.

Внеочередные парламентские выборы

Вместе с тем Пашинян заявил, что желает провести внеочередные парламентские выборы в течение двух месяцев, однако в результате консультаций с другими политическими силами эти сроки могут быть отодвинуты.

"Мы считаем, что выборы должны пройти в течение двух месяцев. Эти сроки могут быть немного отодвинуты по итогам политических консультаций. Разные представители политического спектра считают, что для обеспечения равных условий им нужно время, чтобы подготовиться к этому событию", — сказал Пашинян в воскресенье журналистам.

Он отметил, что до выборов будут внесены поправки в избирательный кодекс.

Протест после перерыва

После двухдневного перерыва акции протеста в Ереване возобновились. Оппозиционеры в обед заблокировали главные дороги в центре армянской столицы. Колонны протестующих целый день курсировали по центральным улицам Еревана.

Президент Армении Серж Саргсян перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ближе к вечеру многотысячная колонна протестующих во главе с лидером оппозиционеров Пашиняном отправилась с площади Франции по центральным улицам Еревана. Шествие завершилось на площади Республики, где оппозиционеры провели митинг.

Однако на митинге Пашинян призвал своих сторонников сделать перерыв и не проводить в понедельник акции гражданского неповиновения.

"Завтра у меня очень важная работа в нацсобрании (парламент. — Прим. ред.), я должен встретиться с представителями всех парламентских фракций, чтобы вечером сообщить вам, что избрание вашего кандидата 1 мая премьер-министром гарантировано. Поэтому я прошу сделать в понедельник перерыв и не проводить акции неповиновения", — сказал Пашинян.

Он призвал также прекратить названивать депутатам от правящей Республиканской партии Армении или писать им письма с требованиями. "Завтра я, как кандидат в премьеры, встречусь с ними, чтобы обсудить и реализовать нашу повестку", — сказал политик.

Он добавил, что в понедельник в 17:00 (16:00 мск) начнется шествие от площади Нжде к площади Республики. "Я расскажу вам о результатах наших переговоров, и мы вместе решим наши дальнейшие действия", — отметил Пашинян.

При этом он уточнил, что в день выборов 1 мая с 07:00 демонстранты должны собраться на площади Республики.

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