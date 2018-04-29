Захарова рассказала о "хамских" вопросах британских журналистов‍

БАРНАУЛ, 29 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "хамскими" вопросы британских СМИ во время брифинга с сирийцами по ситуации в городе Дума.

Ранее в штаб-квартире организации прошел брифинг с участием свидетелей предполагаемой химатаки. Участие в нем принимали 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, ранее рассказавшего о том, как его поливали водой после событий в Думе.

"Первый вопрос задал британский журналист, он сразу спросил у сирийцев, сколько им заплатили за участие в этом брифинге. Это сверх цинизма, вопрос – хамство, был специально задан для того, чтобы ввести людей в ступор, сразу обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации", — заявила Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" канала "Россия 1".

По ее словам, западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан.

Западные страны обвиняют сирийские власти в том, что 7 апреля они применили против жителей Думы бомбу с хлором. При этом никаких доказательств этому нет.

Россия и Сирия опровергли информацию о применении химоружия. В Москве заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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